انطلاق عملية أمنية ضد العناصر الإرهابية فى محافظة ديالى العراقية

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أطلقت قوات الأمن العراقية اليوم الخميس عملية عسكرية واسعة النطاق في قضاء خانقين بمحافظة ديالى الواقعة شمال شرق العاصمة بغداد.



وأفادت القوات الأمنية ـ في بيان أوردته قناة قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأن قوة مشتركة نفذت عملية عسكرية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وذلك لتطهيرها من فلول تنظيم داعش الإرهابي.



وأشار البيان إلى أن "العملية الأمنية تهدف أيضا إلى تأمين المناطق في محافظة ديالى وحماية المدنيين والقطاعات الامنية كي لا تستغل من قبل الإرهابيين في البلاد".



ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.