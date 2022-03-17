الولايات المتحدة تدعو مجلسي النواب والدولة في ليبيا إلى الحوار

كتب: أحمد جمعة

دعا مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الامن، السفير جيفري دي لورينتيس مجلسي النواب والدولة في ليبيا للمشاركة في الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة لإيجاد قاعدة دستورية توافقية للانتخابات القادمة.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي في كلمة أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا – بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية - أن بلاده تدعم الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمفوضية الوطنية للانتخابات للتحضير لانتخابات نهائية، وإجراء عملية تصويت حرة ونزيهة.

وقال "إن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الوحيد للاستقرار والازدهار للشعب الليبي، وعلينا دعم رغبة الشعب الليبي في الانتخابات".

وشدد على أهمية تأييد جهود المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز لإيجاد حوار بين الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية لتحقيق اتفاق سريع على أساس توافقي ودستوري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

ووصف الدبلوماسي الأمريكي الوضع الحالي في ليبيا بـ"المقلق للغاية"، مضيفا أن عديد الجهات الفاعلة، التي شرعيتها السياسية موضع تساؤل، تتنافس للسيطرة على الحكومة.

وحذر مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، من أن يتطور الوضع الحالي في ليبيا إلى تصعيد العنف، ويزيد من تأخير احتمالية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية .