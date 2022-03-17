النمسا تسجل أكثر من 52 ألف حالة إصابة بكورونا لليوم الثانى على التوالى

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سجلت النمسا اليوم الخميس 52 ألفًا و45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي تتجاوز فيه أعداد المصابين في النمسا الـ 50 ألف حالة.



وذكرت صحيفة "ذا لوكال" النمساوية أنه بعد 12 يومًا من الإعلان عن تخفيف كبير للقيود المفروضة في النمسا، تشهد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 ارتفاعًا حادًا تجاوز اليوم 52 ألف حالة بعد أن سجلت وزارة الصحة النمساوية أمس الأربعاء 58 ألفا و583 حالة.



كما سجلت وزارة الصحة أيضا 31 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات جراء كوفيد-19 في النمسا منذ بدء الوباء إلى 15 ألفا و320 حالة.



ويبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة المسجلة في النمسا حتى الآن 3 ملايين و335 ألفا و900 حالة، ويعالج حاليا بالمستشفيات 3 آلاف و33 شخصا.

يذكر أن النمسا لم تحرز سوى تقدما ضئيلا فيما يتعلق بالتطعيم ضد كوفيد-19، إذ تم تحصين 69.35 في المائة فقط من إجمالي السكان.