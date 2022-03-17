القبض على عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو وسلاح نارى فى الخانكة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لممارسته نشاطا إجراميا وحيازته سلاحا ناريا فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، والإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على السلاح النارى المضبوط، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام عاطل باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وبالمعاينة تبين ضبط "خالد ن م"، 33 سنة، عاطل، مقيم أبو زعبل دائرة المركز، بحوزته سلاحا ناريا فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر البانجو تزن حوالى 3 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.