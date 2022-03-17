اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية ترحب بإعلان الـ15 من مارس يوما لمكافحة "الإسلاموفوبيا"

الخميس، 17 مارس 2022 07:00 ص
السعودية ترحب بإعلان الـ15 من مارس يوما لمكافحة "الإسلاموفوبيا" الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودى
أ ش أ

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رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بقرار اعتماد الجمعية العامة فى منظمة الأمم المتحدة يوم 15 مارس من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على الإسلاموفوبيا، منوهة بما شهده القرار من موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الوزارة تأكيدها مواصلة السعودية بالعمل مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، والشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية، لدعم كل الجهود الهادفة إلى تشجيع الحوار بين الأديان والحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال على جميع المستويات.

 

كما أشارت إلى أن المملكة السعودية اتخذت ولاتزال، العديد من الخطوات والمبادرات المهمة على المستويين الإقليمى والدولي، لمحاربة الفكر الضال والمتطرف ونشر ثقافة الحوار والتسامح والاعتدال؛ لينعم العالم بمزيد من الأمن والاستقرار والرفاه والازدهار.

 


السعودية

أخبار السعودية

مكافحة الإسلاموفوبيا

الأمم المتحدة

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