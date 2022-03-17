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الرئاسة الروسية: تصريح بايدن بشأن الرئيس بوتين غير مقبول

الخميس، 17 مارس 2022 12:29 م
الرئاسة الروسية: تصريح بايدن بشأن الرئيس بوتين غير مقبول بوتين
وكالات الأنباء

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أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الخميس، أن تصريح الرئيس الأمريكى جو بايدن، بشأن الرئيس بوتين غير مقبول، مؤكدا على أنه لا يحق لرئيس دولة قامت بقصف دولا أخرى التصريح بمثل هذه الكلمات.

هذا وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، بأنه يعتبر الرئيس الروسى "مجرم حرب".

وقال بيسكوف للصحفيين، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر مثل هذه التصريحات من قبل بايدن نهجا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ولماذا لا يرد بوتين على مثل هذه التصريحات: "رئيسنا شخصية دولية حكيمة وبعيدة النظر ومثقفة".

مثل هذه التصريحات التي أدلى بايدن - سبق أن قلت بالأمس - غير مسموح بها على الإطلاق، وغير مقبولة، ولا تغتفر، والأهم من ذلك، ربما لا يحق لرئيس الدولة الذي قصف الناس في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة، أن يصرح بها".

وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة، التي بدأتها، في 24 فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس؛ وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.

 

 


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