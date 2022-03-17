اليوم السابع
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الخميس، 17 مارس 2022 01:17 م
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الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكى لم يغير موقفه بضرورة الاعتراف بحدود عام 1991

الخميس، 17 مارس 2022 01:08 م
الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكى لم يغير موقفه بضرورة الاعتراف بحدود عام 1991 زيلينسكى
وكالات الأنباء

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قال المستشار للرئاسة الأوكرانية أوليكسى أريستوفيتش، اليوم الخميس، إن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى لم يغير موقفه بضرورة الاعتراف بالحدود الدولية لأوكرانيا كما كانت عندما انهار الاتحاد السوفياتى فى عام 1991 .

وقال أريستوفيتش عبر شاشة التلفزيون الوطنى، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، إن موقف زيلينسكي الرئيسي حيال هذا الأمر "لم يتغير".

وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن اليوم الخميس، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر اليوم.

وأضاف: "أود أن أكرر مرة أخرى: وفدنا، برئاسة ميدينسكي، وبمشاركة الخبراء والإدارات ذات الصلة، جاهز للعمل على مدار الساعة.... لكن للأسف ، لا نرى حماسا مماثلا من الجانب الأوكراني".

وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

 


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