الدفاع الروسية: تدمير 46 موقعا عسكريا فى أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير46 موقعا عسكريا في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، مؤكدة أن قوات دونيتسك ولوجانسك تواصل تقدمها خلال المعارك مع الأوكرانيين .



وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن القوات الروسية وجهت ضربة عالية الدقة استهدفت مستودعات للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة روفنا شمال غربي البلاد .



وأشارت الى أنه خلال الساعات الـ24 الماضية أسقطت وحدات السلاح الجوي مروحيتين أوكرانيتين و12 طائرة مسيرة ، إضافة الى تدمير 46 موقعا عسكريا منها 11 منظومة دفاع جوي وراجمة صواريخ وثلاثة مراكز قيادة ومحطة حرب اليكترونية و18 موقعا للمعدات الحربية .



ولفتت الوزارة إلى أنه منذ بدء العملية العكسرية تم تدمير 181 طائرة ومروحية أوكرانية و 172 طائرة مسيرة ، إضافة الى 170 منظومة دفاع جوي و 1379 دبابة وآلية مصفحة و 130 راجمة صواريخ و 514 مدفعا و 1268 مركبة .