الدفاع البريطانية: توقف العملية الروسية فى أوكرانيا جزئيا على جميع الجبهات

كتبت : نهال أبو السعود

أصدرت وزارة الدفاع البريطانية أحدث تقرير استخباراتي قالت فيه ان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا توقفت الى حد كبير على جميع الجبهات، وفقا لصحيفة الجارديان.

وجاء في التقرير الاستخباراتي: "أحرزت القوات الروسية تقدمًا ضئيلًا على الأرض أو البحر أو الجو في الأيام الأخيرة وما زالت تتكبد خسائر فادحة .. لا تزال المقاومة الأوكرانية قوية وجيدة التنسيق. الغالبية العظمى من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك جميع المدن الكبرى ، لا تزال في أيدي الأوكرانيين ".

وقالت المخابرات البريطانية إن الانتكاسات التي تعرضت لها القوات الروسية تعني أن قواتها كانت تلجأ إلى أسلحة أقدم وأقل دقة و"أقل فعالية عسكريا وأكثر احتمالا أن تؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

ووفقا للتقرير، دخلت الحرب الأوكرانية اسبوعها الثالت، حيث قُتل مئات المدنيين وأجبر أكثر من 3 ملايين على الفرار منذ أن شنت روسيا هجومها.

منذ شن هجومها في 24 فبراير، سيطرت روسيا على الأجزاء الشرقية والشمالية من الدولة المجاورة لها، وهذا يشمل مدينتي خيرسون ومليتوبول في جنوب شرق أوكرانيا.

واستمرت الهجمات على المدن الأوكرانية صباح الخميس ، مع هجوم صاروخي على مبنى في كييف أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر، ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر يوم الخميس قبل صدور قرار يسعى لحماية المدنيين الأوكرانيين "في المواقف المعرضة للخطر" مع استمرار الحرب.