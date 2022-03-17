اليوم السابع
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الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل للحوثيين جنوبى تعز

الخميس، 17 مارس 2022 11:06 ص
الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل للحوثيين جنوبى تعز الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش الوطني اليمني، تمكن قواته من إحباط محاولة تسلل نفذتها عناصر من جماعة الحوثي على مواقع في جنوب محافظة تعز.

وذكر المركز الإعلامي للجيش في بيان أوردته قناة (اليمن) الإخبارية، أن "قوات الجيش الوطني، مسنودة بأفراد من القوات الخاصة، تمكنت، من إحباط محاولة تسلل لجماعة الحوثي إلى موقعها في تبة الكبيبة صبن قدس بمديرية المواسط جنوب محافظة تعز"، مؤكدا تكبيد المليشيات خسائر فادحة وإجبارهم على التراجع.

وكانت عدة جبهات في تعز قد شهدت خلال الفترة القريبة الماضية، مواجهات عنيفة بين الحوثيين والجيش، إثر هجمات عنيفة للأخير، أسفرت عن تحقيق تقدمات مهمة معظمها كانت في الجبهة الغربية للمحافظة.

جدير بالذكر أن الجيش أفشل، الاثنين الماضي، محاولة تسلل لجماعة الحوثي في جبهة الأقروض جنوبي تعز، وقتل أحد العناصر المتسللة.. فضلا عن قتل 8 عناصر حوثية، في وقت سابق، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمال تعز.

 


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اليمن

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