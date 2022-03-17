البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى.. وتراجع "أموك" ومدينة نصر

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 198.526 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 482.945 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك إلى 369.358 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.676 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 123.589 مليون شهادة، حديد عز عند 78.568 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 968 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 681.442 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 264.9 مليون ورقة مالية بقيمة 995.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.08%، والعرب على 11.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.49% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.8 مليون جنيه، 415.7 ألف جنيه، 265.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 20.5 مليون جنيه، 185.3 مليون جنيه، 64.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 10453 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1856 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12932 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4127 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2815 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 4523 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1158 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.