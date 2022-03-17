البنتاجون: واشنطن لن ترسل متعاقدين أمريكيين إلى أوكرانيا

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أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس أن واشنطن لن ترسل متعاقدين أمريكيين إلى أوكرانيا لمساعدة الجيش الأوكراني.



وقال المسؤول، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، إنه لا يمكن للبنتاجون تأكيد مقتل جنرالات روس في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وأن القوات الأوكرانية لا تزال تمتلك معظم قدراتها القتالية وكذلك القوات الروسية.



وأشار المسؤول الأمريكي "الذي لم تحدد القناة أسمه" إلى أن واشنطن تمد الأوكرانيين بالمعلومات الاستخباراتية التي تساعدهم في القتال، لافتا إلى أن المسيرات التي يزود البنتاجون بها الأوكرانيين ستساعدهم على إلحاق الضرر بالقوات الروسية.



وأضاف أن الولايات المتحدة انتهت من إرسال حزمة 350 مليون دولار من المساعدات العاجلة لأوكرانيا، والعمل على البدء بحزمة 200 مليون دولار، والتحضير للائحة الجديدة التي أقرها البيت الأبيض.

وأشار إلى أن القوات الروسية لم تحقق تقدما يذكر نحو كييف، فيما لا تزال مدن ماريوبل وتشيرنهيف وخاركيف معزولة تماما.،أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 980 صاروخا على المدن الأوكرانية منذ بدء الغزو، لافتا إلى التواصل مع الحلفاء لتزويد الأوكرانيين بأنظمة دفاعية جوية يستطيعون تشغيلها.