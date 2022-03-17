اليوم السابع
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الخميس، 17 مارس 2022 06:40 ص
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اعرف موعد المزاد العلنى لطرح 11 محلا تجاريا وصيدليتين فى أكتوبر والعبور الجديدتين

الخميس، 17 مارس 2022 04:00 ص
اعرف موعد المزاد العلنى لطرح 11 محلا تجاريا وصيدليتين فى أكتوبر والعبور الجديدتين مزاد علنى
كتب أحمد حسن

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قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جرى تحديد يوم الأحد الموافق 27 مارس الجارى لعقد جلسة المزاد العلنى الخاصة بطرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (33م2 : 100م2) بالسوق التجارية رقم 4 بمنطقة الـ800 فدان بالمدينة.

فيما أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تحدد يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022 لعقد جلسة المزاد العلنى الخاصة بطرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2 : 40م٢) بالمركز التجاري رقم (14) بمنطقة عمارات سكن مصر بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة.


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه أكتوبر الجديده

مدينه العبور

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