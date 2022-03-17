استمرار الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر الدكتور فتحي سلمي، عن مواصلة أعمال الحملة القومية الأولى لسنة 2022 للتحصينات ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت ابتداء من الثلاثاء 15 مارس 2022 وتستمر حتى 15 أبريل القادم، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل حماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، إن الحملة تهدف إلى تحصين الحيوانات الكبيرة والصغيرة ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بلجان ثابتة ومتحركة طبقاً للخطة الموضوعة على مستوى كافة الإدارات البيطرية بمدن المحافظة، مناشداً المربين بالتعاون وسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، مشيرا إلى أن الحملة خصصت الرقم 19561 للتواصل معها.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك الحملة القومية من خلال التنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة لتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة لتي تستهدف المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

وفى نفس السياق، أطلقت مديرية الطب البيطري بالأقصر، برئاسة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، حملة للمرور على سوق المواشي بمدينة أرمنت غرب المحافظة، وذلك لمتابعة صحة وسلامة الحيوانات، وفي إطار تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي لجميع الأسواق، وبمتابعة من الدكتورة هبة فضل مدير ادارة الوقاية بالمديرية.

وفى هذا الصدد، قامت الدكتورة الشيماء حفني رئيس قسم التخطيط والترصد الوبائي بمديرية الطب البيطرى، والدكتور كيرلس لطفى رئيس قسم التخطيط والترصد الوبائي بإدارة أرمنت البيطرية، بالمرور على سوق المواشي بأرمنت حيث تم التأكد من صحة وسلامة الحيوانات، بجانب توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات ضد الامراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية، والتأكيد بضرورة التعاون مع الحملات القومية للتحصين حفاظا على الثروة الحيوانية وعلى صحة وسلامة المواطنين.