إزالة 57 حالة تعد بالبناء المخالف فى الشرقية.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار أعمال الموجه الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتى أسفرت عن تنفيذ إزالة 57 حالة تعدى بالبناء المخالف على مساحة 3 ألاف و812 متر مبانى و2 فدان و23قيراط بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 19 وأسفرت عن إزالة 52 حالة تعدى بالبناء المخالف على مساحة 3 ألاف و812 متر مبانى و5 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 2 فدان و23 قيراط بمراكز ( أولاد صقر - الإبراهيمية - بلبيس - فاقوس - كفر صقر - ههيا - مشتول السوق - منيا القمح ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.