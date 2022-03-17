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أسعار النفط تسجل 99.70 دولار لبرنت و96.78 دولار للخام الأمريكى

الخميس، 17 مارس 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 99.70 دولار لبرنت و96.78 دولار للخام الأمريكى
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم 99.70 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 96.78دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد سجلت أكبر تراجع على أساس أسبوعي منذ شهر نوفمبر الماضى، حيث تراجع خام القياس العالمى برنت بمقدار 4.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بمقدار 5.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وقام العلماء الروس بالتعاون مع شركة "تات نفط" الروسية بتطويرالبرمجيات اللازمة لاتخاذ قرارات فى مجال استخراج النفط، وفقا لتقرير RT .

وسمحت الخوارزميات التي وضعها العلماء برفع دقة التنبؤ في قدرة آبار النفط بنسبة 10 – 15%، الأمر الذي سيساعد على إيجاد سبل جديدة لرفع فاعلية استخراج النفط في روسيا.

وأعلن ذلك عميد كلية الرياضيات التطبيقية والمعلومات في جامعة "نوفوسيبيرسك" التكنولوجية، فلاديمير تيموفييف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وحسب، تيموفييف فإن تطوير آبار النفط بحاجة إلى استثمارات مستمرة، وفي حال استنفد بئر النفط لا داعي لتوظيف أموال واستبدال المعدات واتخاذ إجراءات أخرى لازمة للاستمرار في استثماره.

وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابـع مـن عـام 2021 ليصل إلى نحو 99.8 مليون برميل يوميا، أي بنسبة زيادة تبلغ 2.4% مقارنة بمستويات الربع السابق، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات فى الأسواق العالمية فبراير 2022.

وذكر التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1.2% ليصـل إلى نحو 46.3 مليون برميل يوميا، بينما ارتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 3.4% ليصل إلى نحو 53.5 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير، أنه يتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى نحـو 99.1 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع انخفاض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية إلى نحو 44.6 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلـى نحـو 54.5 مليون برميل يوميا.


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