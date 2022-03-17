أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 17-3-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 17-3-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.11 جنيه ليغلق عند مستوى 695.699 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، البدر للبلاستيك، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، بي أي جي للتجارة والاستثمار. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، البدر للبلاستيك، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 1.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.11 جنيه ليغلق عند مستوى 695.699 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.11 جنيه ليغلق عند مستوى 695.699 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 314 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.1 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.73%، والعرب على 8.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.72%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 289.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 55.3 مليون جنيه، 94.5 مليون جنيه، 176.4 ألف جنيه، 126.4 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 10726 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1875 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13167 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1153 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 5.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.26%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.21%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.87%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.256 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.22%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.07%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 24.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.59%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 31.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.69%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 11.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.40%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 3.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.58%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 9.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.16%.