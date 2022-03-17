أخبار البورصة اليوم الخميس 17-3-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 17-3-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.11 جنيه ليغلق عند مستوى 695.699 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، البدر للبلاستيك، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، بي أي جي للتجارة والاستثمار. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، البدر للبلاستيك، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 1.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.11 جنيه ليغلق عند مستوى 695.699 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.11 جنيه ليغلق عند مستوى 695.699 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 314 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.1 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.73%، والعرب على 8.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.72%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 289.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 55.3 مليون جنيه، 94.5 مليون جنيه، 176.4 ألف جنيه، 126.4 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 10726 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1875 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13167 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1153 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

لجنة القيد وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 6 شركات 5 آلاف جنيه لكل شركة، وهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وذلك لعدم التزام الشركات بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 6 شركات 5 آلاف جنيه لكل شركة، وهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وذلك لعدم التزام الشركات بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء جميع العمليات التي تمت على الورقة المالية الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة مع إلغاء العروض والطلبات وإيقاف التداول على الورقة المالية على أن يتم إعادة التداول على الورقة المالية جلسة يوم الأحد.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 30 ألف سهم، 4680 سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 30 ألف سهم، 4680 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن مصر العليا، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المطورون العرب القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 557.1 ألف سهم، 1101 سهم، 57 سهم، 33.6 ألف سهم، 582 سهم، 11500 سهم، 442.2 ألف سهم، 26 ألف سهم، 500 ألف سهم، مليون سهم، 324.9 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، ارابيا انفستمنتس هولدنج 100 ألف سهم، 3.12 مليون سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، شراء شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن دايخ عدد 725 ألف سهم بسعر 5.10 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 11.99% إلى 12.06%.

فيما باع المساهم شركة كيو ان بي للخدمات المالية، عدد مليون سهم بشركة كيو ان بي للخدمات لمالية بسعر 0.1686 جنيه بقيمة إجمالية 168.6 ألف جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 5.4238% إلى 4.7571%. أسهم خزينة أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 439.6 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 300 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس، تمثل 0.54% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد مليون سهم خزينة، شراء الرابعة 100 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.31% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة عدد 710 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.47% من أسهم رأس المال. أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 439.6 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 300 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس، تمثل 0.54% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد مليون سهم خزينة، شراء الرابعة 100 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.31% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة عدد 710 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.47% من أسهم رأس المال.