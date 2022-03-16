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وليامز تطالب "النواب الليبى" برد إيجابى على مقترح تشكيل لجنة إعداد قاعدة دستورية

الأربعاء، 16 مارس 2022 07:22 م
وليامز تطالب "النواب الليبى" برد إيجابى على مقترح تشكيل لجنة إعداد قاعدة دستورية وليامز تلتقى أعضاء البرلمان الليبى
كتب: أحمد جمعة

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طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، مجلس النواب الليبي برد سريع وإيجابي على مقترح الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة إعداد القاعدة الدستورية.

 

جاء ذلك خلال لقاء المستشارة الأممية، أمس الثلاثاء – بحسب وكالة الأنباء الليبية - مع أعضاء بمجلس النواب الليبي في العاصمة التونسية، والذى طرح فيه الأعضاء وجهات نظرهم حول الوضع الراهن، فضلا عن رؤاهم حول سبل المضى قدما.

 

وقالت المستشارة "وليامز" في تغريدة على تويتر، إنها ناقشت مع النواب بالتفصيل مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، وشددت على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.


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