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وزير الخارجية العراقى يستدعى سفير بغداد لدى بيروت

الأربعاء، 16 مارس 2022 07:25 م
وزير الخارجية العراقى يستدعى سفير بغداد لدى بيروت وزير خارجية العراق فؤاد حسين
كتب: أحمد جمعة

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أعلن المتحدِّث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحّاف، اليوم الأربعاء، أنّ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وجَّه باستدعاء السفير العراقي في لبنان.

وذكر الصحّاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين وجِّه باستقدام سفير جمهوريّة العراق في لبنان حيدر البرّاك إلى بغداد"، مبيناً، أن "هذا التوجيه جاء لِما تَمَّ تداولهُ عبرَ وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من منع السفير لأحد أعضاء الوفد العراقيّ الذي زار لبنان مؤخَّراً لإجراء مباحثات ثنائيّة، من الإدلاء بتصريح إعلامي".

وأضاف، أن "استقدام السفير العراقى لدى لبنان جاء للوقوف على حيثيّات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب".

 

 

 

 


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