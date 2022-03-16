هل يصاب الأشخاص بأمراض مزمنة بعد التعافي من كورونا؟ الفحوصات ضرورة

فاطمة ياسر

العديد من المخاوف تتطرق إلى أذهان الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وخاصة إذا كانوا من أصحاب الأمراض المزمنة، ويجيب هذا التقرير عن سؤال يحير الكثيرون، وهو هل تزداد فرص الإصابة بالأمراض المزمنة بعد الإصابة بفيروس كورونا؟

أوضح التقرير المنشور عبر " نوفوستي"، أن هذا الفيروس الغامض قد يتسبب في بعض المضاعفات علي الصحة العامة، ولذا يعاني بعض الأشخاص بعد التعافي من متلازمة ما بعد الإصابة وتكون أعرضها الشهيرة النهجان وعدم القدرة على الحركة، وسرعة ضربات القلب.

وفي نفس السياق، أوضحت الدكتورة يلينا ميسكينا، أخصائية الأمراض المعدية، أن هناك بعض الدراسات التي أجريت على المرضي بعد التعافي من فيروس كورونا، وأخرها أثبتت أن هذا الفيروس الغامض قد يكون من أسباب الإصابة بمرض السكر.

وأشارت الطبيبة، أن 15% من الأشخاص الذين خضعوا للدراسة ظهر ليهم عواقب وتطور لمرض السكر بنوعية الأول والثاني، وهذا يعني أن المسبب للمرض موجود في الجسم، ولكن الإصابة بكورونا حفزته للظهور مبكرا.

وأضافت أنه ليس مرض السكر فقط هو المرض الذي يزداد فرص الإصابة به بعد كورونا، ولكن أيضا التليف الرئوي، وخاصة عندما تكون الإصابة شرسة على الرئة.

وأثبتت الأبحاث أن بعض الأشخاص بعد الإصابة بكورونا تزداد فرص الإصابة لديهم بالتهاب الغدة الدرقية الذي يصبح بعد ذلك مرض مزمن لديهم.

وقد يتعرض البعض بعد الإصابة والتعافي من كورونا لحدوث العديد من المضاعفات الصحية في القلب، فيتعرض الشخص لالتهاب عضلة القلب، والجلطة، وتصلب القلب أي تيبس أنسجة عضلة القلب.

وحثت الطبيبة، على ضرورة إجراء جميع الفحصوات الطبية بعد التعافي من كورونا، تجنبا لحدوث هذه التغيرات الصحية التي قد تصبح مزمنة .