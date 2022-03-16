مصرع شخص إثر سقوط شرفة منزل فى كفر الدوار بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه فى انهيار شرفة منزل بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مستشفى كفر الدوار بوصول"أحمد ع.ا".85 عامًا جثة هامدة، نتيجة سقوط جسم صلب عليه.

كشفت التحريات، أنه أثناء مرور المتوفى أسفل عقار بمنطقة سيدى شحاتة، سقط عليه جزء من شرفة منزل آيل للسقوط ، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار، وجري فصل المرافق عن المنزل وفرض كردون أمني لحماية وسلامة المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.