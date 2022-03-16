اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 مارس 2022 12:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص إثر سقوط شرفة منزل فى كفر الدوار بالبحيرة

الأربعاء، 16 مارس 2022 07:28 م
مصرع شخص إثر سقوط شرفة منزل فى كفر الدوار بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه فى انهيار شرفة منزل بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مستشفى كفر الدوار بوصول"أحمد ع.ا".85 عامًا جثة هامدة، نتيجة سقوط جسم صلب عليه.
 
كشفت التحريات، أنه أثناء مرور المتوفى أسفل عقار بمنطقة سيدى شحاتة، سقط عليه جزء من شرفة منزل آيل للسقوط ، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار، وجري فصل المرافق عن المنزل وفرض كردون أمني لحماية وسلامة المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع مسن

محافظة البحيرة

كفر الدوار

انهيار شرفة منزل

حوادث البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة