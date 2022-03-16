مستشار الرئيس الأوكرانى: القوات الروسية أطلقت سراح عمدة ميليتوبول

كتب أحمد عرفة

قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، إن القوات الروسية أطلقت سراح عمدة ميليتوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، منذ قليل

وفى وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تسعى لاحتلال أوكرانيا ولكن لمساعدة سكان دونباس، متهما السلطات في كييف بنشر الكذب ومواصلة قصف دونتيسك.

وأضاف بوتين في كلمة اليوم الأربعاء، إن "الناتو" واصل التقدم حتى حدودنا ولم يترك لنا خيار سوى شن عملية عسكرية لحماية أمننا، مشددة على عدم السماح بتحول أوكرانيا لجبهة تهدد أمننا ولشن حرب ضدنا.

وأكد بوتين بأن بلاده تتمسك بحيادية أوكرانيا ونزع سلاحها.، مضيفا: " سنواصل المفاوضات مع أوكرانيا للتوصل لحل يحمي مواطنينا.