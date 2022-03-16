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مدير سلسلة تجارية: "كلنا واحد" توفر السلع بتخفيضات تصل لـ60%.. والأرز بـ9 جنيهات

الأربعاء، 16 مارس 2022 07:31 م
مدير سلسلة تجارية: "كلنا واحد" توفر السلع بتخفيضات تصل لـ60%.. والأرز بـ9 جنيهات أسعار السلع
ماجد تمراز

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قال أحمد عيد، مدير أحد السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة «كلنا واحد»، إن المبادرة انطلقت يوم 15 مارس حتى منتصف رمضان لمدة 30 يوما.
 
وأوضح عيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، اليوم الأربعاء، أن نسب التخفيضات ضمن المبادرة «كلنا واحد» من 30 إلى 60% على كافة السلع.
 
وأشار إلى أن المبادرة توفر السلع مناسبة، موضحا أن كيلو الأرز بسعر 9 جنيهات، وكيلو اللحوم البلدي بـ155 جنيها، والدقيق بسعر 9 جنيهات ونصف، والسمن 350 جرام بسعر 9 جنيهات، وكيلو البلح بـ8 جنيهات، والقمر الدين المصرى بـ7 جنيهات ونصف.
 
وأكد توفير السلع بجودة عالية في مبادرة «كلنا واحد»، مضيفا أن المنافذ تعمل يوميًا من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا.

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