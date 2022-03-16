اليوم السابع
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محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة قطور

الأربعاء، 16 مارس 2022 09:34 م
محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة قطور محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

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افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بمدينة قطور، وذلك بحضور ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة قطور، مضيفا أن المعرض يبيع السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق لمواجهة غلاء الأسعار، مشيداً بتنوع المعروضات بين لحوم طازجة ومجمدة، خضراوات، فواكه، حبوب، دقيق، بلح وياميش.
 
وأكد رحمي خلال حديثه مع البائعين ضرورة خفض أسعار السلع لجذب المزيد من المواطنين، ومن جانبهم أكد البائعون أن الإقبال الكبير من المواطنين على شراء حاجاتهم من المعرض وبيعهم كميات كبيرة في ساعات قليلة إنما يعكس جودة السلع وأسعارها المقبولة والمناسبة للمواطن.
 
وأضاف المحافظ أنه تم فتح منافذ لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة من خلال عدد 5 منافذ لعرض منتجات وعدد 6 منافذ وعدد 14 سيارة متنقلة تابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب توفير 4000 طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير كوبونات بقيمة 200 جنيه تصرف من بدال التموين وتوزيع كراتين مواد غذائية  مقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان من خلال الغرفة التجارية. 
 
يذكر أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض الجاري فتحها بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم ومقام أمام مجلس مدينة قطور.

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اخبار الغربية

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