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مؤشرات وول ستريت تقفز بعد رفع الفائدة الأمريكية ربع نقطة فقط

الأربعاء، 16 مارس 2022 08:22 م
مؤشرات وول ستريت تقفز بعد رفع الفائدة الأمريكية ربع نقطة فقط وول ستريت
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مؤشرات وول ستريت تقفز بعد رفع الفائدة الأمريكية ربع نقطة فقط، موضحا أن الاحتياطي الفدرالي يرفع الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً.

 

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد توقعت أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018 حيث يكافح مع ارتفاع التضخم الأمريكي وتأثير الحرب في أوكرانيا واستمرار أزمة فيروس كورونا.

 

وقالت الصحيفة إن الاحتياطي الفيدرالي لديه تفويضًا مزدوجًا - لزيادة التوظيف وإبقاء الأسعار تحت السيطرة. وحقق سوق العمل والاقتصاد الأوسع تعافيًا مثيرًا للإعجاب من أدنى مستويات الوباء ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية وبرنامج التحفيز الهائل ، لكن الأسعار ارتفعت بنسبة 7.9 ٪ في العام حتى فبراير – وهو أعلى معدل تضخم في 40 سنة.


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