اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية

الأربعاء، 16 مارس 2022 07:30 م
كل ما تريد معرفته عن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية صادرات
كتبت أسماء أمين

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يستهدف برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والأفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدّرين الحاليين وخلق جيل من المصدّرين الجُدُد، لاسيما في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، فضلًا عن تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.
 

أهمية البرنامج 

يساهم برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية فى تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة على المستويين الإقليمى والعالمى بين مصر والدول العربية ودول القارة الأفريقية، ولعب البرنامج دور هام فى دعم مشروعات المرأة فى التجارة ومساندة المصدرين ومواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا على الاقتصادات العربية والأفريقية.
 

كيف ساهم فى أزمة كورونا 

قام برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بدور بارز فى مواجهة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا من خلال خطة طوارئ لدعم الدول الأعضاء وبصفة خاصة الدول الأفريقية للتغلب على الآثار السلبية للجائحة لاسيما فى قطاعى الصحة والغذاء، كما قام بدعم المصدرين المصريين بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية؛ وخاصة هيئة تنمية الصادرات.
 

القطاعات التى يستهدفها البرنامج 

 
يستهدف البرنامج مجموعة من القطاعات التصديرية تتضمن قطاع مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الطبية والصيدلانية، والصناعات الهندسية، والطباعة والتعبئة والمنتجات الورقية، بالإضافة إلى قطاع الأثاث.
 
 

الدول الأفريقية المستهدفة لزيادة الصادرات 

 
وعن الدول الأفريقية الذى يستهدف البرنامج زيادة الصادرات المصرية إليها تشمل كينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا، ورواندا في الشرق، إلى جانب السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا وغانا والكاميرون وغينيا في الغرب، فضلاً عن جنوب أفريقيا وأنجولا وزامبيا وزيمبابوى في الجنوب

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