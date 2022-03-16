علماء يطورون لقاحا للوقاية من فيروس نيباه فى ثلاثة أيام

كتبت فاطمة خليل

طور العلماء لقاحًا يمكن أن يقي من فيروس نيباه القاتل في غضون ثلاثة أيام فقط، وبحسب الدراسات التي أجريت على اللقاح، نجت جميع القرود الستة التي أعطيت اللقاح التجريبي قبل سبعة أيام من تعرضها لجرعة قاتلة من المرض.

ويمكن أن ينتشر فيروس نيباه من خلال قطرات الجهاز التنفسي لكنها أكثر فتكًا، حيث تقتل ما يصل إلى ثلاثة أرباع الأشخاص الذين تصيبهم بالعدوى وتم إدراجه كواحد من الفيروسات الأكثر احتمالية للتسبب في الوباء التالي من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO).

لا يوجد حاليًا لقاح معتمد للبشر - ولكن يتم حاليًا اختبار ثمانية لقاح على الأقل على الحيوانات ، بما في ذلك لقاح صنعته جامعة أكسفورد.ومع ذلك ، تشير معظم الدراسات إلى أن المناعة تستغرق حوالي شهر إلى خمسة أسابيع لتظهر.

يعمل اللقاح الجديد مثل لقاح أسترازينيكا لكورونا ، باستخدام فيروس ضعيف لإيصال جزء من بروتين نيباه إلى الخلايا ، حيث لا يمكنه التكاثر.

إنه يمنح الجسم فرصة لقراءة الفيروس حتى يتمكن من التعرف على الشيء الحقيقي ومكافحته.

يستخدم اللقاح فيروسًا من نفس عائلة داء الكلب تم تعديله بحيث لا يسبب أعراضًا إنه بمثابة وسيلة لتوصيل البروتين غير الضار إلى الخلايا.بمجرد دخولها ، تعرض الخلايا البروتين على سطحها ، ويدرك الجهاز المناعي أنه لا ينتمي إليها.

يؤدي هذا إلى استجابة مناعية يتم فيها إطلاق الأجسام المضادة والخلايا التائية ، مما يحاكي ما يمكن أن يحدث في حالة حدوث عدوى حقيقية ثم يحتفظ الجسم بذاكرة هذه العملية حتى يعرف كيفية التعامل مع فيروس نيباه الحقيقي في المستقبل.

أجرى باحثون من جامعة تكساس تجربة على 12 قردًا واستخدموا ستة منها كمجموعة ضابطة وتم إعطاء نصف اللقاح قبل أسبوع من جرعة مميتة من نيباه والنصف الآخر تم إعطاؤه قبل ثلاثة أيام.

في مجموعة الأيام السبعة، نجت جميع القرود التي تم تلقيحها ولم تظهر عليها أي علامات للمرض، مقارنة بمعدل وفيات بنسبة 100% في المجموعة الضابطة.ومن بين الذين أُعطوا اللقاح قبل ثلاثة أيام، نجا 67%، لكن معظمهم كانوا يعانون من أعراض.وقال الباحثون "لا يوجد حاليًا لقاحات NiV [فيروس نيباه] مرخصة للاستخدام البشري.

من النادر تفشي فيروس نيباه ، حيث تم الإبلاغ عن حوالي 700 حالة فقط منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في ماليزيا في عام 1999.

توفي صبي يبلغ من العمر 12 عامًا أثناء تفشي المرض في الهند العام الماضي، حيث ينتشر تفشي المرض ، إلى جانب بنجلاديش.

كما أنه موجود أيضًا في الخفافيش في كمبوديا وغانا وإندونيسيا ومدغشقر والفلبين وتايلاند، مما يشير إلى احتمال انتشاره بين الناس هناك.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيروس يمثل مصدر قلق للصحة العامة لأنه "يصيب مجموعة واسعة من الحيوانات ويسبب أمراضًا خطيرة وموتًا لدى البشر"وهي تُدرج نيباه جنبًا إلى جنب مع الأمراض الفتاكة والمهددة الأخرى مثل الإيبولا وحمى لاسا وزيكا وحمى القرم- الكونجو النزفية وحمى الوادي المتصدع.