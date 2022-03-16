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شعبة المخابز تقترح صرف العيش السياحى بـ كارت تموينى وبسعر تحدده الحكومة

الأربعاء، 16 مارس 2022 07:15 م
شعبة المخابز تقترح صرف العيش السياحى بـ كارت تموينى وبسعر تحدده الحكومة خبز
ماجد تمراز

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قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن وزير التموين أخبره أنه سيتم الاجتماع قريبا لتحديد آليات وضع أسعار رغيف الخبز السياحي.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، إلى وجود ما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، موضحا أن الدولة تتحمل 65 قرشا من تكلفة رغيف الخبز المدعم.

وتابع: «الحد الأدني لسعر رغيف الخبز الحر يصل إلى 75 قرشا في بعض المناطق»، مقترحا تخصيص كروت من وزارة التموين لصرف العيش السياحي من المخابز، وفقا للسعر الذي تحدده الدولة.

وأشاد باقتراح تحديد سعر الخبز لمدة 3 شهور قائلا: «نحن في فترة مضطربة، من الممكن تطبيق هذه القرارات حتى استقرار الأوضاع».


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