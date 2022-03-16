شاهد لحظة حدوث زلزال بقوة 7.3 درجة فى اليابان وحالة فزع بين المواطنين

كتب محمد جمال

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى لحظة حدوث زلزال بقوة 7.3 درجة فى اليابان، حيق أظهرت الفيديوهات قوة الهزة الأرضية التى ضربت اليابان، وأفادت وسائل إعلام يابانية، أن أكثر من مليونى أسرة فى اليابان أصبحوا بدون كهرباء بعد الزلزال القوى الذى ضرب شمال شرق البلاد، وأشارت وكالة "جيجى برس"، إلى أنه "وفقا لموقع (تيبكو) على الإنترنت، هناك حوالى 2.09 مليون منزل فى المجموع، بما فى ذلك حوالى 700 ألف فى طوكيو وحوالى 300 ألف منزل فى كاناغاوا، أصبحوا بدون كهرباء".

WATCH: Shaking, power outages, and flashes in the sky as 2 strong earthquakes hit central Japan pic.twitter.com/d7z9CsJzvI — BNO News (@BNONews) March 16, 2022

ودوت صفات الإنذار بالحرائق في محطة "فوكوشيما 1" النووية اليابانية بعد زلزال ضرب شمال شرق اليابان اليوم، وفق ما أفادت الجهة المنظمة للمحطات النووية في البلاد، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وكان زلزال بقوة 7.3 درجات قد ضرب الساحل الشمالي الشرقي لليابان اليوم، تسبب باهتزاز المبانى، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه أطلق على إثر الزلزال تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامى)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يذكرأنه، فى 11 مارس 2011 ، تسبب أكبر زلزال تم تسجيله في اليابان في دمار هائل وأدى تسونامي الذي أعقب ذلك إلى تدمير منطقة توهوكو في شمال شرق هونشو علاوة على الدمار المروع بالفعل وفقدان الأرواح ، تسببت الكارثة الطبيعية أيضًا في حدوث كارثة نووية في محطة فوكوشيما دايتشى النووية وتعتبر كارثة فوكوشيما ثاني أسوأ كارثة نووية في التاريخ، مما أجبر أكثر من 100،000 شخص على الانتقال من مساكنهم.

خلال حالة الطوارئ، تم إغلاق كل من المفاعلات النووية الثلاثة العاملة في محطة فوكوشيما بنجاح، لكن الطاقة الاحتياطية وأنظمة التبريد فشلت نتيجة لذلك، تسببت الحرارة المتبقية في ذوبان قضبان الوقود في المفاعلات الثلاثة جزئيًا وبينما كانت أطقم العمل تفتش في الأنقاض بحثًا عن ناجين وتعثرت الأمة من الزلزال والتسونامي الذي أعقبه، تكشفت الكارثة النووية على مدار عدة أيام.

7.3 magnitude earthquake & tsunami warning off the coast of Japan near Fukushima. 👀 pic.twitter.com/xpUASOO1k8 — Christopher Webb 🇺🇸 (@cwebbonline) March 16, 2022

انفجر المفاعلان 1 و 3 في 12 و 14 مارس ، على التوالي ، مما دفع الحكومة إلى إخلاء الجميع في دائرة نصف قطرها 20 كيلومترًا، أدى انفجار آخر في المبنى الذي يضم المفاعل 2 في 15 مارس إلى إطلاق المزيد من الإشعاع ، وغادر آلاف الأشخاص منازلهم حيث استخدم العمال المروحيات وخراطيم المياه ومضخات مياه البحر في محاولة لتبريد المنشأة شديدة السخونة حسب موقع هيستورى.

أصبح المدى الكامل للتداعيات واضحًا خلال الأشهر التالية ، حيث قامت الحكومة في النهاية بإجلاء جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها 30 كيلومترًا من المحطة.

لم تُعزى أي حالات وفاة في البداية إلى الحادث ، على الرغم من أن هذا لم يكن مصدر راحة يذكر لـ 154000 شخص تم إجلاؤهم أو لأحبائهم من أكثر من 18000 شخص فقدوا حياتهم نتيجة الزلزال والتسونامي، اقترح البعض أن مثل هذا الإخلاء الكبير لم يكن ضروريًا ، حيث يبدو أن مستويات الإشعاع قد انخفضت إلى ما دون ما كان متوقعًا في أعقاب الحادث مباشرة.