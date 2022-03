شاهد لحظة حدوث زلزال بقوة 7.3 درجة فى اليابان وحالة فزع بين المواطنين

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى لحظة حدوث زلزال بقوة 7.3 درجة فى اليابان، حيق أظهرت الفيديوهات قوة الهزة الأرضية التى ضربت اليابان، وأفادت وسائل إعلام يابانية، أن أكثر من مليونى أسرة فى اليابان أصبحوا بدون كهرباء بعد الزلزال القوى الذى ضرب شمال شرق البلاد، وأشارت وكالة "جيجى برس"، إلى أنه "وفقا لموقع (تيبكو) على الإنترنت، هناك حوالى 2.09 مليون منزل فى المجموع، بما فى ذلك حوالى 700 ألف فى طوكيو وحوالى 300 ألف منزل فى كاناغاوا، أصبحوا بدون كهرباء".

WATCH: Shaking, power outages, and flashes in the sky as 2 strong earthquakes hit central Japan pic.twitter.com/d7z9CsJzvI