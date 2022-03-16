رئيس جهاز 15 مايو يكشف نسب تنفيذ مشروعات الطرق داخل المدينة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الطرق بالمرحلتين الأولى والثانية لـ24 مجاورة سكنية، واستكمال أعمال التطوير داخل المربعات السكنية لتلك المجاورات، كما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي لطريق "B B"، وهو من الشرايين الرئيسية بالمدينة نظرا لكونه خط الربط بين المجاورات بالمرحلتين الأولي والثانية والمرحلة الثالثة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ رفع كفاءة الطرق وتطوير المربعات والمجموعات السكنية الداخلية بين العمارات لمجاورات المرحلة الثالثة (23 – 33 – 35 – 36)، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع أكثر من 80% حتى الآن، وجار رفع كفاءة الطرق وتطوير المنطقة الصناعية الأولى (الخدمات المركزية) بمسطح 50 فدانا بنسب تنفيذ متقدمة، كما تم البدء بأعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، واستكمال أعمال تنسيق الموقع بمجاورات الامتداد (المرحلة الرابعة) أرقام (7 - 8 - 9 – 10 – 11 - 12).

وأضاف رئيس الجهاز أن الأعمال التي تم تنفيذها بمواقع الإسكان الاجتماعي ودار مصر، شملت الانتهاء من أعمال الطرق وتخطيط الشوارع وتنسيق الموقع وأعمال الإنارة والزراعة بالكامل لمشروع الإسكان المتوسط دار مصر، بالكامل حيث سبق افتتاحه رئاسياً بالفيديو كونفرانس، كما تم الانتهاء من أعمال الطرق بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمناطق (90 – 50 - 120 – 290) فدان بالكامل، وجارٍ العمل بالطرق بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة النرجس.

وحول مشروع زهور مايو بـ"منطقة الزرايب سابقا "لمتضررى السيول ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، أوضح رئيس الجهاز أن المشروع يقع على مساحة (67.37 فدان) شرق الطريق الدائري بعدد ( 42 عمارة سكنية ) تضم 1008 وحدات سكنية تم الانتهاء من تنفيذها، ويضم المشروع أيضاً محطات تجميع ومنطقة للمخازن وذلك داخل سوق لخدمة المنطقة.