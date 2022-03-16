حفل فنى لفرقة الإنشاد الدينى بـ"أوبرا الإسكندرية" الجمعة المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا فنيا لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات على مسرح دار أوبرا الإسكندرية يوم الجمعة المقبل.

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الروحانية التراثية والمعاصرة منها: موكب النور.. كل الناس بيقولوا يا رب.. يا منى عيني لأجل النبي.. يا رب كرمك علينا.. حسبي ربي.. روضة الهادي.. يا غفار.. يا سيدنا النبي.. يا طيبة.. الرضا والنور.. أم النبي.. أسماء الله الحسنى، أداء نجوم الفرقة إبراهيم فاروق، أحمد العمري، طه حسين، حاتم زايد، محمد الملاوي، محمد حسين، محمد البحيري، أميرة أحمد.

ويشار إلى أن فرقة الإنشاد الديني قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.