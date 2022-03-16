"تموين الإسكندرية" تضبط 13 طن سلع مجهولة المصدر بأحد المخازن

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على السلع الغذائية مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وقامت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع أحمد حسن، وأحمد على مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية بشن عدة حملات، أسفرت عن ضبط مخزن بمنطقة المنشية الجديدة لحيازته سلع رمضانية مجهولة المصدر وعدم وجود مستندات دالة على مشروعية الحيازة، وتم التحفظ على 10 طن خروب مجروش، 100 كجم بندق ،90 كجم تمر هندي ،750 كجم زبيب مجفف ايرانى،500 كجم زبيب مصري،400 كجم سوداني،70 كجم عين جمل ،80 كجم قرصيا مجففة،80كجم قمر الدين،125 كجم مشمشية مجففة،و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.