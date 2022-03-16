تشترى الخيامية والفوانيس وزينة رمضان منين وبكام؟ ديكورات الشهر الكريم تغزو أسواق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من أشهر أسواق الإسكندرية، لبيع مستلزمات و ديكور رمضان ،التى يقبل على شراؤها المواطنين، قبل بدء شهر رمضان المبارك لتزيين المنازل .

ويقول محمود سعيد، أحد الباعة،إن الاقبال كبير على مستلزمات الديكور وتزيين المنازل بالأشكال المختلفة منها أدوات المائده المصنوعه من الخيامية والإضاءات المختلفة .

وأضاف أن هناك ديكورات جديدة مثل الوسائد المرسوم عليها اشكال كرتونية وشخصيات رمضان الشهيرة ، بالإضافة إلى مفارش السفرة والزينه المصنوعة من القماش بأشكال مختلفة ، مؤكدا أن سعرها فى متناول الجميع ولا يوجد زيادة عن العام الماضى وأنه على الرغم من شهر رمضان فى شهر أبريل إلا أنه هناك إقبال على شراء مستلزمات زينه رمضان فى السوق خاصة الديكورات الجديدة .

أما عن أشكال الفوانيس المختلفة والتى عليها اقبال هى الفوانيس الخشب اليدوية وحققت نسبة مبيعات كبيرة مقارنه بالمستورد العام الماضى وذلك بانخفاض سعرها و يبدأ من 25 جنيه حتى 200 جنيه على اختلاف الحجم ويقبل عليه الاطفال رغم بساطة شكله العام، و الفانوس الخشبى هو صناعة مصرية يصنعه المصانع والورش الصغيرة بأدوات بسيطة وخشب وقام عدد من المصنعين بإدخال فيه اضواء مبهجة لكى تجذب انتباه الأطفال ولاقت قبولهم.

كما لازال الفانوس النحاسى القديم الذى يتم إنارته بالشمع التقليدى عليه اقبال كبير من المواطنين ويبدأ سعره من 10 جنيه حتى 50 جنيه باختلاف احجامه ، بينما أشاد احد المواطنين باستقرار الاسعار ومناسبتها مقارنه بالعام الماضى الذى عزف عن شراء مستلزمات رمضان بسبب ارتفاع الأسعار .