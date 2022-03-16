تاجرا مواد مخدرة بعد سقوطهما فى الجيزة يكشفان سر استخدام تاكسى لنقل البانجو

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما وبحوزتهما 45 كيلو من مخدر البانجو في أطفيح، بمحافظة الجيزة، استخدامهما سيارة تاكسي في نقل المضبوطات، والتنقل بين عملائهما، لإبعاد الشبهة عنهما.

أضافا أنهما يقيمان بمحافظة الفيوم، ويتوليان ترويج المواد المخدرة بمحافظة الجيزة، لتحقيق مكاسب مادية طائلة، وكشفا عن هوية عاطل تحصلا منه على المضبوطات، كما اعترفا بحيازتهما فرد خرطوش لاستخدامه في الدفاع، والمبلغ المالي المضبوط من حصيلة الاتجار.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، تم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة أجرة "تاكسى" قيادة أحدهما، وبحوزتهما ( فرد محلى- عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 45 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.