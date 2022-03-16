اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 مارس 2022 12:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 13 متهما بتهريب المهاجرين إلى ليبيا لجلسة 15 مايو

الأربعاء، 16 مارس 2022 06:15 م
تأجيل محاكمة 13 متهما بتهريب المهاجرين إلى ليبيا لجلسة 15 مايو محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة 13 متهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطة الإجرامي في تهريب المهاجرين إلى دولة ليبيا لجلسة 15 مايو المقبل.

 
وكشف أمر الإحالة، أنه فى غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين، بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول علي كسب مادي مبالغ مالية حال كونهم جماعة إجرامية منظمة، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.

الاتجار فى البشر

تجارة البشر

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأجيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك بتهمة الإتجار في البشر لـ 22 مارس.. صور

الإثنين، 21 فبراير 2022 03:07 م

تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد الأمين بتهمة الاتجار فى البشر لـ20 مارس

الأحد، 20 فبراير 2022 02:13 م

الاستئناف تتسلم ملف إحالة محمد الأمين للجنايات بتهمة الاتجار فى البشر

الأحد، 06 فبراير 2022 01:48 م

تأجيل محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام بتهمة الاتجار فى البشر لـ 21 فبراير

الثلاثاء، 18 يناير 2022 03:02 م

قضية محمد الأمين.. الفصل في تجديد حبسه بتهمة الاتجار في البشر بعد قليل

الأحد، 09 يناير 2022 12:18 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة