برامج تدريبية فى مجال الصحة المهنية للعاملين بمحطات مياه الشرب والصرف بقنا

كتب أحمد حسن

وجه المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بضرورة تدريب العاملين بالمحطات على الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع غاز الكلور، وتطبيق خطط الطوارئ وإجراءات السلامة للعمل في الأماكن المحصورة والمغلقة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ تسعة برامج تدريبية مكثفة للعاملين بمحطات دشنا الكبرى، والكراتية، وبرك أكسدة قوص، والصالحية الكبرى، وتوسعات الصالحية لمعالجة الصرف الصحي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

وأوضح رئيس الشركة، أنه تم تدريب العاملين خلال تلك البرامج على إجراء الإسعافات الأولية في حالة الطوارئ، وكيفية استخدام مهمات السلامة َوالصحة المهنية، والتعامل الآمن مع غاز الكلور، وتطبيق خطط الطوارئ والإخلاء.

وفى هذا الصدد، أكدت الدكتورة فاتن نصر الدين مدير عام التدريب، أن الشركة تنفذ تلك الدورات التدريبية بشكل دوري تطبيقا لسياسة الشركة القابضة، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية؛ لتحقيق أفضل معدلات للأداء في بيئة آمنة للعاملين.