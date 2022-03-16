وأشاد باذيب - خلال مشاركته بالجلسة الوزارية في إطار المنتدى العربي للتنمية المستدامة المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت- بدور السعودية والإمارات من خلال تحالف دعم الشرعية، ودعمهم المباشر لليمن مثل الوديعة المالية للبنك المركزي التي ساهمت في استقرار سعر العملة لعامين، ومنحة المشتقات النفطية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كدعم تنموي مباشر للشعب.



وقال باذيب - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم /الأربعاء/ - إن اليمن ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها ورغم التراجع بمؤشرات التنمية، إلا أنه سيتعافى ويعود كما كان وأقوى، مؤكدا سعي وزارة التخطيط للربط بين البُعدين الإنساني والتنموي والسلام في إطار رؤية ثلاثية تأخذ في الاعتبار الأولويات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل.



وأشار إلى تداعيات أزمة أوكرانيا على بلاده كونه يتم استيراد حوالي 80% من القمح من أوكرانيا وروسيا، منوها بأن الآثار السلبية لأزمة أوكرانيا تمتد إلى القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه 70% من السكان، وبالتالي تزداد فجوة الأمن الغذائي، لاسيما أن أكثر من 8 ملايين يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي.