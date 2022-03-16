النقض تؤيد إلزام الفنان محمد رمضان بتعويض 6 ملايين جنيه للطيار أبو اليسر

كتب إبراهيم قاسم

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وكان في وقت سابق قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الدكتور أحمد الجندي المحامي وكيلًا عن الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت إلى وقفه عن العمل عام 2019.