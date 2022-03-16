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الكرملين بعد وصف بايدن لبوتين بمجرم حرب: أمر مرفوض لا يمكن التسامح معه

الأربعاء، 16 مارس 2022 10:08 م
الكرملين بعد وصف بايدن لبوتين بمجرم حرب: أمر مرفوض لا يمكن التسامح معه الكرملين
كتب أحمد عرفة

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قالت الرئاسة الروسية الكرملين، إن وصف الرئيس الأمريكي جو بادين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمجرم حرب أمر مرفوض ولا يمكن التسامح معه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ21 على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وفرضت السلطات الروسية، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين، على قائمة "المحظورين"، وفق ما نشرت وزارة الخارجية الروسية.


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