الصحة الكويتية:حريصون على تلقى المواطنين والمقيمين الجرعة الثالثة من اللقاح

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أكد وزير الصحة الكويتى الدكتور خالد السعيد أن بعض الدول بدأت فى إعطاء الجرعة الرابعة ضد اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن مؤشرات الوضع الوبائى فى الكويت ممتازة وأننا حريصون على أن يتلقى أفراد المجتمع " مواطنين ومقيمين " الجرعة التعزيزية الثالثة لحمايتنا من أى موجة قادمة.

وأضاف الدكتور خالد السعيد - خلال افتتاح مؤتمر الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى الـ 15 اليوم /الأربعاء/ الذى يقام على مدى أربعة أيام ويناقش أحدث المستجدات والتطورات العلمية لأمراض وزراعة الكلى- أن عمليات زراعة الكلى خلال 2020 فى الكويت بلغت 62 عملية، فيما يتراوح عدد مرضى غسيل الكلى نحو 2300 حالة وإن عمليات زراعة الكلى تسجل نسبة نجاح تتجاوز 95 فى المائة فى الكويت.



ومن جانبه، قال رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى فى مركز حامد العيسى لزارعة الأعضاء نائب رئيس الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى الدكتور تركى العتيبى إن المؤتمر الذى يقام فى الكويت لأول مرة يعكس مدى التعاون الطبى بين الدول العربية، مشيرا إلى أهمية موضوعات المؤتمر والأبحاث التى ستناقش فيه.



وأوضح أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الخبرات العربية والأجنبية التى كان لها دور ملموس فى مجال الأبحاث العلمية والتطورات فى أمراض وزراعة الكلى، معربا عن أمله فى أن يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة فى الحد من الآثار السلبية الخاصة بأمراض الكلى فى العالم العربي.



يذكر أن الجمعية العربية لأمراض الكلى تأسست منذ 32 عاما وتنظم مؤتمرها كل عامين فى إحدى الدول العربية بمشاركة عربية وعالمية واسعة لتسليط الضوء على البروتوكولات الحديثة فى مجال زراعة الكلى والأمراض المناعية المصاحبة لها واستعراض أحدث التطورات فى مجال أمراض الكلى المناعية والقصور الكلوى المزمن.