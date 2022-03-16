السجن المشدد 3 و10 سنوات لمتهمين بحيازة كميات من المخدرات فى الشرقية

الشرقية –فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 4 متهمين فى 4 قضايا مختلفة، بالسجن المشدد لمدد تراوحت ما بين 3 و10 سنوات، وغرامة قدرها 50 ألف جنيه لهم جميعًا، لحيازتهم كميات من الهيدرو والحشيش المخدر بقصد الاتجار، صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى.

وعاقبت المحكمة المتهم هشام م ع م، 23 سنة، عامل، مقيم بمحافظة سوهاج، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه فى القضية رقم 13417 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان لسنة 2021، بحيازة 24 قطعة من مخدر الحشيش وزنت 1145 جراما، بقصد الاتجار فيها.

كما عاقبت المحكمة المتهم أحمد ى س أ م ال، 24 سنة، طالب جامعي، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه فى القضية رقم 133370 جنايات قسم شرطة اول العاشر من رمضان لسنة 2021، بحيازة جوال بلاستيكى يحتوى على 9 لفافات من مخدر الهيدرو، بوزن إجمالى 1975 جرامصا بقصد الاتجار فيها.

وعاقبت المحكمة المتهم محمود إ س س، 20 سنة، حارس أمن، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه فى القضية رقم 11908 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان لسنة 2021، بحيازة كمية من جوهر الحشيش وزنت 6130 جرامًا، وذلك حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بقصد الاتجار فى المواد المخدرة.

وعاقبت المحكمة كذلك المتهم سالمان م س ع، 20 سنة، سائق، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه فى القضية رقم 12433 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان لسنة 2021، بحيازة 50 قطعة حشيش فى جوال بلاستيكي، بإجمال وزن 2001 جرامًا، بقصد الاتجار فيها.



