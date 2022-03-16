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الرئيس السيسى يجرى اتصالا بولى العهد السعودى للاطمئنان على صحة الملك سلمان

الأربعاء، 16 مارس 2022 08:57 م
الرئيس السيسى يجرى اتصالا بولى العهد السعودى للاطمئنان على صحة الملك سلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى عهد المملكة العربية السعودية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطمئن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود متمنياً له دوام الصحة والعافية.
 
من جانبه؛ أعرب الأمير محمد بن سلمان عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.

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