الرئيس الأمريكى: حزمة دعم "غير مسبوق" لأوكرانيا تشمل طائرات مسيرة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحزمة الجديدة تقدم "دعما غير مسبوق" لأوكرانيا يشمل طائرات مسيرة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، عن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية مضادات طائرات "بمدى أبعد" إلى أوكرانيا.

وتابع جو بايدن، أن الديمقراطية لن تكون ضحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ21 على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وفرضت السلطات الروسية، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين، على قائمة "المحظورين"، وفق ما نشرت وزارة الخارجية الروسية.