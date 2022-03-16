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"الرئاسى الليبى" يعقد اجتماعا موسعا مع سفراء الدول الداعمة للمسار السياسى

الأربعاء، 16 مارس 2022 07:25 م
"الرئاسى الليبى" يعقد اجتماعا موسعا مع سفراء الدول الداعمة للمسار السياسى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى
كتب: أحمد جمعة

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عقد المجلس الرئاسي الليبى، اليوم الأربعاء، بطرابلس اجتماعا موسعا مع عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا والداعمين للمسار السياسي وإرساء الاستقرار في البلاد.

وأوضح المجلس الرئاسي الليبى – بحسب وكالة الأنباء الليبية - أنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء والمشاورات لإعداد قاعدة دستورية توافقية ودعم المجلس الرئاسي لأي مبادرة تمكن من اجراء الانتخابات العامة في أقرب الآجال .

وأوضحت المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة أن الاجتماع مع هؤلاء السفراء الداعمون لمسار برلين 1 و 2 باعتباره المسار الذي حظى بمساندة وتوافق دولي متمثل في قرارات مجلس الامن وكذلك حظى بقبول محلي .

وقالت وهيبة إن الاجتماع بحث سبل دعم مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بشأن الانجاز والاعداد لقاعدة دستورية توافقية ، مؤكدة دعم المجلس الرئاسي لأي مبادرة تمكن من اجراء الانتخابات العامة في أقرب الآجال ، وتمكن من البناء على مكتسبات المرحلة في المدة الماضية واجراء الانتخابات والتقدم في المسار الانتخابي.


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