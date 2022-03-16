التموين: 6 معارض أهلا رمضان في المنيا.. والسكر بـ 10 جنيهات

إبراهيم حسان

قال محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، إن المحافظة أقامت 6 معارض رئيسية لـ "أهلا رمضان" بعدة مناطق بالمنيا، إضافة إلى انتشار السيارات بالقرى والنجوع، وبأسعار مخفضة للسلع.

أضاف محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن معارض أهلا رمضان تحتوي على كل السلع التي يحتاجها المواطن المصري وبأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، مبينا أن سعر كيلو الأرز يبلغ 9 جنيهات، بينما يبلغ سعر كيلو السكر 10 جنيهات.

ولفت وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، إلى توافر اللحوم السودانية بسعر 95 جنيها في المجمعات الاستهلاكية، فضلا عن توافر لحوم بـ 100 جنيه بالشوادر، متابعا بالقول: ""الخمس جنيهات تكلفة المواصلات".

من جانبه، قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، إن هناك إقبال كبير من المواطنين على معارض أهلا رمضان، مضيفا أن جميع السلع متوافرة بأسعار متميزة، كما أن كميات السلع المتوفرة في معارض أهلا رمضان أكثر من العام الماضي، رغم ما يشهد العالم حاليا، وهناك تخفيضات من 10 إلى 20% بالمعارض.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن سعر كيلو السكر في معارض أهلا رمضان 10 جنيهات، والأرز بـ 10 جنيهات، واللحوم السوداني المبرد بـ 95 جنيها في المجمعات وفي الشوادر بـ 110 جينها، مقارنة بسعر الكيلو بالسلاسل والمحال الخارجية وتصل إلى 135 جنيها، والدواجن بـ 48 جنيها، قائلا: "وزير التموين وجه بتوفير المنتجات لكي يتم الحفاظ على الأسعار دون تحريكها".