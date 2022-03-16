البورصة تعلن انتهاء مهلة الشركات المسموح لها بالتعامل من خلال نظام القبول الآلى

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، تاريخ انتهاء المهلة المسموح خلالها ‏بالتعامل ‏على أسهم الشركات من خلال نظام القبول الآلي للأوامر، كما يلي: ‏

1. يونيفرت للصناعات الغذائية 26 يونيو, 2022.

2. السويس للأكياس 29 أكتوبر, 2022.

3. جلوبال تيلكوم القابضة 25 فبراير, 2023.

4. الدولية للثلج الجاف (ديفكو 2) 18 مارس, 2023.

5. الاسكندرية لأسمنت بورتلاند 09 سبتمبر, 2023.

6. العبوات الدوائية المتطورة ‏ 16 ديسمبر, 2023.

7. المصرية للمشروعات السياحية العالمية 07 فبراير, 2024.

8. أسمنت بورتلاند طرة المصرية 07 فبراير, 2024.

9. مصر جنوب افريقيا للاتصالات 08 فبراير, 2024.

10. المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 22 مايو, 2024.

11. أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 13 يوليه, 2024.

12. السويس للأسمنت 02 أغسطس, 2024.

13. الحديثة للمواد العازلة- مودرن بيتومود 17 أغسطس, 2024.

14. رواد مصر للاستثمار السياحي 25 ديسمبر, 2024.

ونوهت إدارة البورصة المصرية، إلى أنها تتحقق بصورة دورية من استمرار توافر معايير التعامل على هذه الشركات ‏من ‏خلال هذا النظام تنفيذا لقرار رئيس البورصة المصرية رقم (1014) لسنة 2019 في 29\7\2019، على أنه بعد تاريخ انتهاء المهلة المسموح بها للتعامل من خلال نظام القبول الآلي للأوامر، سيكون التعامل على ‏أسهم ‏تلك الشركات من خلال نظام نقل الملكية.

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على استمرار التعامل على أسهم شركة الدولية للثلج الجاف (ديفكو2)"DIFCO2" من خلال نظام القبول الألى للأوامر - أوراق مالية غير مقيدة ‏‏(خارج المقصورة) حتى 18/03/2023 وهو تاريخ نهاية مدة الثلاث سنوات على أن يتم نقل تداول أسهم الشركة بآلية ‏نقل الملكية – أوراق مالية غير مقيدة.