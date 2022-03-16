الأمن يكشف ملابسات مشاجرة مواطنين بسبب خلافات الجيرة في البحيرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت اجهزة الامن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب حال تواجدها بمنزلها بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب حال تواجدها بمنزلها.. ومسطر أعلى الفيديو عبارات مفادها (إستغاثة سيدة من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب ومحاولتهم طردها وأبنائها من مسكنها الكائن بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، ومناشدتها المسئولين بالتدخل لرفع الظلم عنها).

بالفحص تبين قيام كلٍ من طرف أول (سيدة وشخصين) .. طرف ثان (سيدة وشخصين) ، وجميعهم مقيمين بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير.. بالتعدى على بعضهم بالضرب وذلك بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبوالمطامير بمديرية أمن البحيرة من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

يشار إلى أن الواقعة بتاريخ أكتوبر الماضي، ولم يتم تحرير محاضر من قبل الطرفين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيلهم من ديوان المركز.