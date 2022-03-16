اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 مارس 2022 12:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الأربعاء، 16 مارس 2022 08:44 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق "الإسماعيلية - القاهرة" على بعد 6 كيلو من مدينة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بخمس سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعه قناة السويس لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم.
 
تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بمقطورة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص ونقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات بالجسم.
 
وقال مصدر طبي، إن المصابين هم السيد أحمد عبد الرازق مقيم بورسعيد 24 عامًا مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وجابر إبراهيم إبراهيم، 67 عامًا، مقيم بورسعيد مصاب بكدمات وسحجات الجسم وأمنية مصطفى محمد 43 عامًا مقيم بالقاهرة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم وأحمد صلاح زايد 36 عامًا مقيم بالقاهرة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وعلاء صلاح زايد 30 عامًا مقيم في السادس من أكتوبر بالقاهرة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.
 

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

حادث تصادم

الحوادث

اخبار الحوادث

طريق الإسماعيلية القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة