إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق "الإسماعيلية - القاهرة" على بعد 6 كيلو من مدينة الإسماعيلية ، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بخمس سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعه قناة السويس لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بمقطورة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص ونقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات بالجسم.

وقال مصدر طبي، إن المصابين هم السيد أحمد عبد الرازق مقيم بورسعيد 24 عامًا مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وجابر إبراهيم إبراهيم، 67 عامًا، مقيم بورسعيد مصاب بكدمات وسحجات الجسم وأمنية مصطفى محمد 43 عامًا مقيم بالقاهرة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم وأحمد صلاح زايد 36 عامًا مقيم بالقاهرة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وعلاء صلاح زايد 30 عامًا مقيم في السادس من أكتوبر بالقاهرة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.