إخماد حريق بشقة سكنية فى السلام دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة السلام بالقاهرة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وحاصرت موقع الحريق وأخمدت النيران دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى السلام ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.